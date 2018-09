Mercoledì 19 Settembre 2018, 14:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri della stazione di Marigliano hanno arrestato Amato Saverio, un 27enne del luogo già noto alle forze dell'ordine. Per futili motivi aveva aggredito alcuni vicini (un 76enne, un 51enne, una 49enne e una 63nne tutti residenti in via Montesanto) e aveva esploso 2 colpi d’arma da fuoco in aria prima di dileguarsi per le vie limitrofe. I militari, intervenuti a seguito di richiesta di aiuto al 112, hanno intercettato e bloccato Amato e trovato la pistola, una semiautomatica calibro 9 con matricola abrasa. L’arrestato è stato tradotto a Poggioreale.