Di Serio, vicepresidente della Federazione degli Ordini di chimici e fisici

È campano il nuovo vicepresidente della Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici. Si tratta di Martino Di Serio, già vicepresidente dell’Ordine regionale dei chimici e dei fisici della Campania, professore ordinario di Chimica industriale dell'università Federico II. «Un risultato importante per la Campania», si congratula Rossella Fasulo, presidente regionale dell’Ordine. Al docente gli auguri di buon lavoro da parte di tutto il consiglio direttivo campano. Nelle elezioni per il rinnovo del comitato centrale e del collegio dei revisori dei conti per il quadriennio 2022-2026, confermata alla guida della categoria la presidente Nausicaa Orlandi.

