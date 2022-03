Operazione mare-cielo a Baia Domizia «per una migliore balneabilità»

Il summit di lavoro dal titolo «Operazione mare-cielo: Per una migliore balneabilità» si è svolto mercoledì 9 marzo alle ore 15.00 presso Cumeja Beach Club & Hotel di Baia Domizia. Ha aperto i lavori Gaetano Cerrito, presidente associazione Amici de “l’altra Italia” e fondatore di web Tv Italia.

«Operazione mare-cielo», un summit di grandissimo successo a tutela del nostro mare. «Un successo concreto a firma Cerrito, i sindaci Lorenzo Di Iorio di Sessa, Guido Di Leone e l'sssessore al turismo Giuseppe Ponticelli di Cellole, con gli interventi dell’ammiraglio Pietro Vella - direttore marittimo della Campania, del procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere dottore Carmine Renzulli, del procuratore della Repubblica di Isernia dottore Carlo Fucci, del procuratore della Repubblica di Cassino dottore Luciano D’Emmanuele, del colonnello comandante della guardia di finanza di Formia dottore Luigi Galluccio. Ha moderato il summit ed è intervenuto il professore Luigi Caramiello, docente di Sociologia Università Federico II, scrittore, già opinionista Corriere della Sera e il Mattino.

A chiusura del summit, Gaetano Cerrito ideatore e organizzatore dell’evento con la sua associazione Amici de “l’altra Italia”, ha ringraziato tutti gli ospiti per la concretezza degli interventi, che hanno partorito risposte di attenzione sostanziale per il mare di Baia Domizia e Baia Felice, che sarà monitorato con mezzi marini ed aerei, ma anche dalle 3 Procure della Repubblica per capire ed intervenire.