Giovedì 15 Agosto 2019, 12:52

Sono tre al momento gli indagati per la morte della neonata, deceduta poco dopo il parto lunedì pomeriggio alla clinica Nostra Signora di Lourdes per cause ancora da accertare. Sono i due ginecologi - in turno uno la mattina del ricovero e la seconda nel pomeriggio durante il parto - e l'ostetrica della clinica. Ieri l'autopsia della salma e l'esame della placenta della madre. I due medici e l'assistente al parto sono stati iscritti nel fascicolo dal pm della Procura di Nola per l'ipotesi di omicidio colposo, a seguito della denuncia sporta dal padre della piccola ai carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio. Un atto dovuto sia per tutelare la famiglia della neonata sia per la stessa clinica dove è avvenuto il decesso.