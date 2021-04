Massa, va sul Vesuvio a cercare asparagi trovato morto con diverse ferite

Ritrovato un cadavere tra le aree boschive del Vesuvio nel territorio di Massa di Somma. La scomparsa dell’uomo F. L di sessantuno anni residente in zona era stata denunciata ai carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio, nel primo pomeriggio di ieri non vedendo rincasare l’uomo uscito la mattina per andare in cerca di asparagi.

A trovare il corpo senza vita, nella tarda serata di ieri, sono stati i carabinieri insieme alla Protezione Civile e il soccorso alpino. Il corpo dell’uomo sarà sottoposto all’esame autoptico per chiarire le cause del decesso, sul volto e le mani aveva sono state riscontrate diverse ferite. In queste ore i militari dell’arma stanno indagando per ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo e se era solo o con lui c’ era qualcuno.