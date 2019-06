Domenica 16 Giugno 2019, 12:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Materassi, frigoriferi, rifiuti di ogni genere. Le strade di Marano sono ancora una volta invase dai rifiuti, sversati nella notte di sabato da incivili che non rispettano le modalità previste dal calendario di conferimento. E' emergenza su tutto il territorio e i cittadini "perbene" protestano e si indignano a mezzo social. Migliaia i commenti per stigmatizzare l'operato dei furbetti del sacchetto selvaggio e inviti al Comune alla "tolleranza zero". Qualche multa, in realtà, è stata elevata dall'ente nei giorni scorsi, ma la situazione resta critica. In alcune zone, via XXIV Maggio, via Annunziata, via Casa Criscio, via Casaggiarrusso, l'inciviltà regna sovrana.