Maturità 2021, le voci degli studenti di Napoli: «È stato un anno difficile, il meglio deve ancora venire»

È stato un anno scolastico difficile per i maturandi classe 2020/2021, la pandemia ha scritto dei mesi buii per gli studenti campani che hanno trascorso quasi l’intero anno in dad. Con oggi si dà ufficialmente inizio alla maturità 2021 che coinvolgerà circa 500mila studenti italiani; al via dalle 8.30 con la prima sessione per sostenere l’esame di Stato che quest’anno ha presentato alcune novità come la stesura di un elaborato e il curriculum dello studente, senza dimenticare che è stata reintrodotta l’ammissione agli esami (annullata nel 2020). Anche questa volta - come lo scorso anno - non è prevista la prova scritta, si terrà solo un’unica prova orale, o meglio, un maxi colloquio multidisciplinare dalla durata di circa 60 minuti. «Penso sia andata molto bene, dopo anni di studio ininterrotto sono riuscito a fare un esame che mi ha soddisfatto», così esorta il primo maturando del Liceo Scientifico Statale Tito Lucrezio Caro di Napoli e aggiunge: «Questa è la fine ma anche l'inizio di un mio percorso futuro. Adesso non sono più uno studente liceale devo capire cosa voglio fare nella mia vita, cosa diventare».

APPROFONDIMENTI LA MOVIDA Maturità 2021, notte di festa prima degli esami da Chiaia al... LA SCUOLA Maturità 2021, oggi al via per 540mila ragazzi: niente... LA SCUOLA Maturità 2021, Bianchi ai ragazzi: «Non verrete bollati...

Si parte con la discussione dell'elaborato sulle discipline di indirizzo (l'argomento è stato scelto dai consigli di classe e assegnato a ciascun studente che lo ha trasmesso entro il 31 maggio al docente di riferimento tramite posta elettronica). Tra le novità di quest'anno c'è anche l'introduzione del curriculum dello studente che include le esperienze effettuate in percorsi extrascolastici.

Davanti l'ingresso del liceo sono diversi gli studenti radunati in attesa del proprio turno: «Ho tanta ansia e un po' di paura - commenta una studentessa del Settimo - perché non so come potrebbe andare, ma provo anche un po' di tristezza perché è finito un percorso di studi di 5 anni. Per me il liceo ha segnato un bel periodo della mia vita». Con l’ultimo giorno di scuola i ragazzi del quinto anno potranno finalmente lasciarsi alle spalle questo grigio ricordo legato a un anno caratterizzato da un duro isolamento sociale, ansie, paure, incertezze e dubbi, per puntare a un futuro più roseo e sereno in direzione dei loro sogni, ambizioni e progetti di vita.