Maurizio De Giovanni, come sta dopo l'infarto: «In ripresa con il sorriso»

Potrebbe lasciare l'ospedale e tornare a casa già la prossima settimana. Lo scrittore Maurizio de Giovanni reagisce con grinta, sostenuto dall'affetto di familiari e fan: ha trascorso una notte tranquilla al Cardarelli di Napoli, la prima dopo l'intervento di angioplastica praticato all'alba del 13 luglio. Ricoverato in terapia intensiva coronarica a causa di un infarto, i primi sintomi sopraggiunti la sera precedente. Le sue condizioni migliorano, al punto che potrebbe non essere necessaria nemmeno la riabilitazione post-operatoria. In ripresa, insomma, con il sorriso. Il bollettino medico è atteso in giornata.

«Forza Maurizio»: dal sindaco agli ultrà (anche alcuni della Salernitana, nonostante gli screzi degli scorsi mesi per le rivalità calcistiche con il Napoli), tutti fanno il tifo per de Giovanni. Per quel suo essere speciale e alla mano, autore di successo e disponibile per un selfie, sempre sorridente. Pronto a sostenere iniziative nelle scuole di periferia e nei salotti buoni d'Italia, impegnato nelle serie di tv e nei laboratori di scrittura con i ragazzi del carcere di Nisida. Numerosissimi i messaggi arrivati anche alla redazione web del Mattino dai lettori.