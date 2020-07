Cade l’aggravante mafioso per l’ex sindaco di Marano Mauro Bertini. Lo ha stabilito la Cassazione, che ha accolto il ricorso del penalista Ivan Filippelli, disponendo una nuova valutazione del Riesame di Napoli. I giudici partenopei dovranno esprimersi su due ipotesi di corruzione risalenti al 2006, ormai largamente prescritte in quanto ritenute dalla Cassazione non legate a vicende di camorra.

