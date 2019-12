Maxirissa di Natale a Giugliano: identificati e denunciati otto giovani

Otto giovani sono stati identificati e denunciati dai Carabinieri per la maxi-rissa scoppiata la sera della Vigilia di Natale a Giugliano, in piazza Mattettotti. Si tratta di giovani di età tra i 20 ed i 32 anni, alcuni dei quali già denunciati in passato oppure colpiti da Daspo, che risiedono a Giugliano, VIllaricca, e Melito.

La rissa, scoppiata nella tarda serata del 24 dicembre, per motivi non ancora chiari, e probabilmente dovuta all'abuso di alcolici, aveva provocato due feriti. Uno, colpito alla testa con un coccio di bottiglia, ed uno col volto tumefatto, ritenuti guaribili in 8 e 10 giorni.



I militari della Compagnia dihanno identificati i partecipanti alla rissa grazie all'analisi delle immagini di videosorveglianza e dei contenuti postati dai giovani coinvolti sui loro profili social.