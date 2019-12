Una nuova rissa si è consumata la notte scorsa, a Nocera Inferiore, in via Amato, nei pressi delle casette natalizie. Un gruppo di giovani, per ragioni ignote, sarebbe venuto alle mani nei pressi degli stand allestiti dai commercianti in occasioni delle festività natalizie e di fine anno. Ad avere la peggio un cittadino che sarebbe intervenuto per placare gli animi, che avrebbe invece solo rimediato calci e pugni e quattro giorni di prognosi, dopo essere stato soccorso al pronto soccorso dell'ospedale "Umberto I".

Non è il primo episodio violento che si registra in città, specie a cavallo delle feste, con la città di Nocera invasa da migliaia di persone in questi giorni, così come accaduto durante il giorno della vigilia. Anche in quell'occasione, un gruppo di ragazzi - tra i quali qualche minorenne - era venuto alle mani nella piazzetta che fa anche da parcheggio a ridosso di via Petrosini. L'ambulanza giunta sul posto, insieme alle forze dell'ordine, aveva soccorso una ragazza, rimasta lievemente ferita. Una serie di episodi che hanno spinto lo stesso sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato, a richiedere di recente un supporto di uomini che dovrà affiancare la polizia municipale, insufficiente per numero a gestire la massa di persone che si riunisce tra piazza del Corso e il centro cittadino. L'afflusso di persone previsto per la vigilia di Capodanno sarà quasi certamente lo stesso della vigilia di Natale. E dunque, nuove misure sono state richieste per prevenire ogni rischio per la sicurezza pubblica.

