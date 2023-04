Mercadante, la Regione taglia 2 milioni di euro, cancellata Pompeii theatrum mundi

Un fulmine a cielo sereno: la conferenza stampa per presentare il programma della prossima edizione di "Pompeii theatrum mundi" si è trasformato nell'annuncio di quel che Roberto Andò ha definito non un taglio, ma una "mutilazione".

Ai giornalisti e al pubblico presente nel foyer del Mercadante il direttore del Teatro di Napoli - Teatro nazionale ha detto che la Regione Campania ha tagliato di netto il contributo di due milioni di euro, finora concesso grazie a un fondo europeo Poc.

"Nessuna motivazione ci è stata fornita finora - ha aggiunto Andò - ma in queste condizioni non ci resta che annullare, o almeno sospendere, la stagione estiva di Pompei per garantire la salvezza dello status di Teatro nazionale, l'unico del Mezzogiorno. Ecco perché considero questa scelta della Regione, per giunta comunicata all'improvviso, un attacco alla città di Napoli e alla cultura".

In soccorso del Mercadante arriva il Comune. "Il Teatro Mercadante, con tutte le sue produzioni, rappresenta un'istituzione culturale fondamentale per Napoli: la sua programmazione dà valore alla città proiettandola a livello nazionale. Come Comune e Città Metropolitana ci stiamo adoperando per sostenere il Mercadante ulteriormente rispetto al passato con nuovi fondi che diano la garanzia di proseguire questo grande lavoro". Così il sindaco di Napoli e della Città Metropolitana, Gaetano Manfredi.