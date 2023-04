In Campania una legge di Italia Viva per difendere tartarughe e cetacei

Il consiglio regionale ha approvato, con 38 voti favorevoli e tre astenuti di FdI, la

proposta di legge «Rete regionale per la conservazione e il monitoraggio delle tartarughe marine e cetacei della regione Campania», ad iniziativa del capogruppo di Italia Viva, Tommaso Pellegrino.

Il provvedimento, spiega Pellegrino, punta «alla tutela delle tartarughe marine e dei cetacei della regione Campania, alla armonizzazione della normativa regionale, al

monitoraggio delle nidificazioni, alla riduzione dell'impatto della pesca, attraverso l'istituzione della rete regionale per la conservazione e il monitoraggio delle tartarughe marine e dei cetacei della regione Campania, la definizione del tavolo di indirizzo e coordinamento, i centri di primo soccorso e centri di terapia e riabilitazione per tartarughe e cetacei, la banca dati regionale. Anche per questa materia, la regione Campania è la prima regione a dotarsi di questa legge e, per questo, siamo particolarmente orgogliosi».

Il Consiglio ha anche approvato con 32 voti favorevoli e quattro astenuti, la proposta di legge «Norme per la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali e per favorire la costituzione di associazioni fondiarie» nonché le modifiche alla legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (nuovo ordinamento e disciplina delle comunità Montane), per l'inclusione dei comuni di Paduli e Sant'Arcangelo Trimonte (Benevento) nella comunità Montana Fortore.