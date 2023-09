Renzi si candida al Parlamento europeo con “Il Centro”: «Serve una sveglia, l'Ue rischia di saltare»​

Renzi si candida al Parlamento europeo con “Il Centro”. Ad annunciarlo è stato lo stesso leader di Italia Viva durante una conferenza stampa a Milano. Renzi si candiderà nel collegio del capoluogo lombardo. «Ci candideremo alle europee con il brand de 'Il centrò e non saremo soli: abbiamo nove mesi per mostrare il nostro percorso. Il mio è un appello a tutti i dirigenti di Iv a mettersi in gioco. E il primo a mettersi in gioco sarò io candidandomi al Parlamento europeo», ha detto il senatore.

La candidatura

«Questo lo dico e lo faccio non perché uno sia alla ricerca di chissà quale ulteriore riga nel proprio curriculum - ha aggiunto Renzi - ma perché voglio affermare in nove mesi quello quello che nessuno sta affermando in Italia, ossia che c'è bisogno di dare una sveglia all'Europa sennò si va tutti a casa.