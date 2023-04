Earth day, la giornata delle Oasi Wwf fa tappa al bosco degli Astroni

Le Oasi WWF sono un patrimonio di biodiversità che testimonia quanto la tutela della natura sia importante per garantirci un futuro sul pianeta: il messaggio e per adottare a tutti i livelli un approccio nature-positive per tutelare quanto resta di biodiversità, riconnettere ciò che è stato frammentato e rigenerare quello che e stato distrutto o degradato.

Nel report abbinato alla campagna ReNature, il Wwf ha ricordato il valore natura indicato dall’Ocse: ogni anno i sistemi naturali del pianeta forniscono benefici al genere umano (servizi ecosistemici) valutabili tra i 125 e i 140mila miliardi di dollari, una volta e mezzo il prodotto interno lordo globale, e alcuni studi di Nature4Climate affermano che per ogni dollaro speso in rinaturazione si avrebbe un ritorno economico di almeno 9 dollari e in alcuni casi fino a 30.

Senza contare i valori non economici ed immateriali essenziali per la nostra stessa sopravvivenza, come la produzione dell’ossigeno che respiriamo.

Il mese delle «Giornate delle Oasi» inizierà in concomitanza con l’«Earth Day», la giornata della terra del 22 aprile, e proprio per celebrare la giornata alcune oasi hanno deciso di festeggiare questa data con aperture straordinarie e visite guidate.

La riserva naturale statale e Oasi Wwf «Cratere degli Astroni» ad esempio, ospiterà un doppio tour culturale e gastronomico che accompagnerà i visitatori alla scoperta del bosco degli Astroni (Napoli) con una degustazione di vini di produzione sostenibile e locale.