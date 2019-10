CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 10 Ottobre 2019, 11:08

È stata riaperta una settimana fa, con grande enfasi, dopo la chiusura per lavori urgenti collegati al cedimento di condotte fognarie, però dentro la stazione Salvator Rosa della metropolitana continua a grondare acqua. Le infiltrazioni non sono state cancellate nonostante la chiusura urgente e i lavori effettuati.È il consigliere comunale Marco Gaudini dei Verdi che chiede attenzione per questa vicenda paradossale: «A me sembra assurdo che all'interno della stazione della Metropolitana continui a grondare acqua anche dopo gli interventi urgenti che l'hanno tenuta chiusa dal 30 settembre al 4 ottobre».