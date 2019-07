«Metro, centrale in tilt a Napoli: macchinista eroe evita il deragliamento»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 7 Luglio 2019, 09:12

Il racconto viene fuori soltanto oggi, a una settimana dall'evento, eppure conserva tutto il pathos di quel momento: «Domenica scorsa un treno appena partito dalla stazione di Piscinola s'è ritrovato davanti uno scambio che non ha funzionato. Solo la bravura del macchinista ha evitato il deragliamento che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia». Enzo Balzano, sindacalista della Faisa Confail spiega i dettagli di quella giornata chiedendo tutela e anonimato per il collega che si trovava a manovrare quel treno e che, se tutti i dettagli del racconto si riveleranno reali, è a tutti gli effetti un eroe che ha salvato i passeggeri di quel treno.