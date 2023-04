Metropolitana di Napoli: chiuso tratto della linea 1 per un furto in cavi di rame

Mattinata di disagi per gli utenti della linea 1 della metropolitana di Napoli. La circolazione è sospesa da Piscinola ai Colli Aminei dalle ore 10,30 a causa, come riportano i profili social dell'Anm, di un ingente furto di rame.

Dopo la chiusura delle stazioni, per gli utenti è stato impossibile anche acquistare i biglietti per proseguire il viaggio con l'autobus.

In tutta la zona di Scampia ne ha risentito anche il traffico cittadino, infatti sono stati molti i rallentamenti in zona causati dal fermo della metropolitana. Dopo il furto di ieri del guard rail sull'asse mediano, anche oggi dunque in zona Scampia si registra un furto di materiale metallico.