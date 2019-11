Lamorgese: «L'ex bunker del clan Gionta sarà destinato alle forze di polizia. Ospedali videocontrollati dalla questura»

«Nel 2020 a Napoli arriveranno circa 400 unità di personale nuovo tra Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza». Lo ha detto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, parlando a Napoli al termine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che ha presieduto in Prefettura.



«Dobbiamo rendere Napoli sempre più sicura, ma serve anche un cambio perché la città può essere resa sicura dalle forze di polizia o con interventi del Comune e della Regione, ma ci vuole anche un cambio culturale, ci vuole la società civile che deve operare e dev'essere al fianco delle istituzioni», ha aggiunto il ministro.

Palazzo Fienga a Torre Annunziata ( Napoli), storica roccaforte del clan camorristico Gionta al quale è stato confiscato, sarà destinato alle forze di polizia. Lo ha detto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, al termine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto in Prefettura a Napoli.

Sulle aggressioni negli ospedali il ministro ha detto che «c'è una sala operativa nuova, molto avanzata da un punto di vista tecnologico, che ci consentirà con un occhio elettronico di entrare nelle strutture ospedaliere e, dalla sala operativa, si potranno fare dei controlli mirati nei singoli ospedali».

«Napoli è una città che ha necessità di essere curata, seguita - ha concluso Lamorgese - su questo ci sono la garanzia del ministero e mia personale per fare in modo che questa città sia più sicura e che rappresenti il Sud in modo migliore. Conosco le potenzialità di Napoli. Sento mia questa città: ho trovato clima di collaborazione tra tutte le istituzioni. Oggi ci siamo dati degli obiettivi e verificheremo si volta in volta».

Ultimo aggiornamento: 19:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA