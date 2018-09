Venerdì 28 Settembre 2018, 12:20

Non si fermano all'alt dei carabinieri, i carabinieri inseguono tre minori per le strade di Marano e Calvizzano. L’auto rossa, una Fiat 500 con targa bulgara, era guidata da un minore (residente a Marano) che non si era fermato all’alt. E' iniziata una folle corsa tra Marano e Calvizzano e tra i vicoli del centro storico di Marano, dove l’auto, a bordo della quale c’erano altri due ragazzini, si è schiantata contro i paletti di corso Vittorio Emanuele. I militari dell'Arma hanno intercettato i ragazzi e il guidatore è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri, negli ultimi giorni, hanno intensificato i controlli sulle autovetture con targhe straniere, molte delle quali risultate non in regola.