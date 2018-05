Napoli, manifestazione ad alta tensione: scontri tra polizia e centri sociali in via Toledo

Sabato 12 Maggio 2018, 13:23 - Ultimo aggiornamento: 12-05-2018 14:05

Momenti di tensione tra esponenti dei centri sociali e polizia all'ingresso del Banco di Napoli in via Toledo.Un manifestante del gruppo che stamattina è sceso in strada vestendo i panni dei protagonisti della serie «La Casa de papel» contro la dismissione del patrimonio e le politiche ha tentato di fare irruzione all'interno della banca in segno di protesta. Quattro agenti della polizia in borghese hanno subito impedito il passaggio, provocando uno scontro di pochi minuti che ha coinvolto altri manifestanti. Dopo l'episodio il Banco di Napoli ha chiuso i cancelli d'entrata.