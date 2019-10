© RIPRODUZIONE RISERVATA

Distrutti dai vandali i servizi igienici della villa comunale di Marano , all'interno della quale sorge un monumento funerario di epoca romana denominato il "Ciaurro".Ignoti sono entrati in azione nella notte devastando non solo i bagni, reinstallati appena due mesi fa, in occasione della visita del ministro dell'Ambiente Sergio Costa, ma anche il cancello principale della struttura, da tempo abbandonata al proprio destino. L'area, ad alto interesse storico-culturale, non è videosorvegliata e spesso, per penuria di personale, mancano persino i custodi. L'ennesima devastazione è stata denunciata dai dipendenti comunali al locale comando della polizia municipale.