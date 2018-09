Venerdì 21 Settembre 2018, 15:36

Pugno duro dei commissari straordinari del Comune di Marano, che da tempo hanno intrapreso una dura battaglia contro gli evasori dei canoni idrici. Stamani nuovo distacco della fornitura per il parco Orchidee di via Del Mare, già oggetto di precedenti tagli. I condomini – che avevano saldato i debiti di alcune vecchie annualità (fino al 2015) – devono ancora versare al Comune un importo di poco inferiore ai 60 mila euro. Il debito fu rateizzato dall’Ente, ma il pagamento della prima rata non è stata saldata. Il Comune, ormai in dissesto, non può permettersi di chiudere gli occhi dinanzi agli evasori storici, alcuni dei quali ben noti nell'ambiente politico cittadino e regionale.