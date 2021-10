Addio a Michele Serio, lo scrittore napoletano ucciso dal Covid

È morto stamattina lo scrittore napoletano Michele Serio: da giovedì era ricoverato al Cotugno per le complicanze causate dal Covid. Amante del mare, musicista, autore anche di canzoni e reportage, sceneggiatore per tv movie americani, i suoi romanzi sono stati tradotti in diversi paesi. Durante la pandemia aveva pubblicato l'ultimo libro «E tu di che congiuntivo sei?» (Cento Autori) con protagonista Genny Scognamiglio, giovane nerd sfigato, candidato sindaco della città di Napoli.