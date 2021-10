«L'Americana» di Heddi Goodrich alla Feltrinelli di Napoli

È al secondo titolo la scrittrice statunitense Heddi Goodrich. Dopo l'esordio con “Perduta nei Quartieri Spagnoli” (di Giunti Editore), incentrato su Napoli, ritorna in libreria con ”L’americana”, sempre per i tipi curati dal direttore editoriale Antonio Franchini.

Giovedì 21 ottobre alle ore 18 presso la Feltrinelli, in Via dei Greci 70-76, la scrittrice presenterà quest’ultimo testo incentrato sulla sua esperienza giovanile a Castellammare di Stabia. Alla presenza dell’autrice ci sarà per un’introduzione al romanzo il redattore culturale de Il Napolista Vincenzo Aiello.

Secondo la trama del romanzo, la sedicenne Frida dall'Illinois approda a Castellammare di Stabia per uno scambio culturale. È un mondo di contrasti quello che la aspetta, in cui la roccia, gli alberi scuri del monte Faito incontrano il mare azzurro del golfo di Napoli; in cui la pastasciutta deborda dai negozi di Gragnano con le insegne schiarite dal troppo sole; un mondo in cui gli opposti interagiscono e si completano: terra e acqua, giorno e notte, bene e male, italiano e dialetto. È una storia di crescita quella del secondo romanzo di Heddi Goodrich, originaria di Washington D.C., laureata a Napoli, dove ha lavorato come insegnante d’inglese per qualche anno dopo aver completato gli studi. Vive in Nuova Zelanda, ad Auckland. Il suo romanzo d’esordio, tradotto in tredici lingue, è stato un grande successo internazionale.