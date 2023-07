Morto Nicola Vetrano, lutto a Napoli: 30 anni di militanza nella sinistra napoletana

Stroncato da un arresto cardiaco, è venuto a mancare Nicola Vetrano, attivista della sinistra napoletana, già consigliere della terza municipalità con Rifondazione Comunista. Leale, sempre pronto a nuove battaglie per i diritti sociali. Ne ha fatte tante in quartiere popolare come quello di «Stella – San Carlo all’Arena». Increduli amici e compagni di partito per l’accaduto. Numerosi i commenti di cordoglio sui social.

«Nicola era genuino,– dice Salvatore Romano, un suo amico - disordinato, con la cintura del pantalone abbottonata sempre al punto sbagliato.

Leale , duro, preparato. Per poter discutere con lui – continua Salvatore - bisognava studiare La storia della sinistra napoletana degli ultimi vent’anni e ‘ passata pure per Nicola. Ha combattuto , ha partecipato , ha vinto e ha perso». Ed ancora: «Ci ha lasciato un uomo buono – dice Icilio - sono incredulo». «Ci eravamo sentiti recentemente - dice Edoardo - tra speranze, progetti e la promessa di rivederci, e invece il destino beffardo non ce l'ha permesso».

Solo un paio di giorni fa aveva iniziato ad avere sintomi di quella che si è rivelata essere una trombosi venosa profonda.

I funerali, che saranno celebrati nella chiesa di Santa Maria di Materdei, si terranno domani, giovedì 27 luglio, alle 14.30.