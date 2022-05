Movida a Napoli, giovane ferito a colpi di bottiglia: «Aggredito da uno straniero»

Un giovane di 22 anni, residente nel quartiere Vomero, è stato ferito con un coltello in circostanze non ancora chiarite questa notte in via Banchi Nuovi, nel centro antico di Napoli. È accaduto intorno alle 3.

Il giovane, che è già stato denunciato in passato, ha riferito ai carabinieri di essere stato aggredito senza motivo da uno straniero con una bottiglia di vetro. Il 22 enne è stato soccorso da un'ambulanza del 118, che lo ha trasportato all'ospedale dei Pellegrini . Qui è stato medicato per una ferita all' addome, con una prognosi di 10 giorni. La sua versione dei fatti è al vaglio dei militari.