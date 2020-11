Movida a Portici, assembramenti per Halloween: tanti giovani senza mascherina

Tantissime persone in strada ieri pomeriggio nel centro città del comune di Portici nonostante i tanti contagi registrati nelle ultime settimane. Complice il clima quasi primaverile centinaia le persone che ieri pomeriggio hanno affollato piazzale Brunelleschi, al punto che sembra di assistere a scenari che che si vedevano di sabato pomeriggio, nella città della Reggia prima dell'emergenza sanitaria. Centinaia di persone hanno scelto di passare il loro pomeriggio nella piccola piazza a pochi metri dal viale Leonardo da Vinci, luogo dello shopping porticese. Non mancavano in strada tanti bambini mascherati per Halloween che giocano e scherzano per le vie della città.

Tra i cittadini che oltre a non rispettare le regole del distanziamento tanti non avevano la mascherina o non la indossavano in modo giusto.

