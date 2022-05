Movida a Napoli, vende alcol a minori: locale chiuso per 15 giorni

Il Questore di Napoli ha disposto la sospensione per 15 giorni dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un locale in largo San Giovanni Maggiore a Pignatelli.

In particolare, nella serata del 26 febbraio gli agenti della polizia locale, durante i servizi di controllo predisposti nelle aree della “movida”, avevano denunciato un dipendente del bar per aver venduto un drink a base di vodka ad una 15enne alla quale non era stato richiesto il documento d’identità nonostante i caratteri somatici ne evidenziassero la minore età.

APPROFONDIMENTI LA SCOPERTA Agerola, trovata bomba a mano inesplosa in terreno agricolo:... LA TRUFFA Gragnano, truffa anziana fingendosi il nipote: arrestato 19enne L'OPERAZIONE Torre del Greco, incendia quattro auto senza motivo: preso piromane

Inoltre, durante le fasi del controllo, altri due dipendenti avevano inveito contro gli operatori ostacolando la loro attività istigando anche diversi avventori e passanti ad assumere la stessa condotta; pertanto, entrambi erano stati denunciati per oltraggio a pubblico ufficiale. Il provvedimento è dunque finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per la sicurezza pubblica.