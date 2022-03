Napoli, alcolici venduti a ragazzini e sanzioni per la «movida no-stop»

In San Sebastiano a Napoli fermati due ragazzi di 17 anni che acquistavano alcolici in un negozio. Senzionato l'esercente. In via Banchi Nuovi altri due ragazzi, questa volta di 15 e 13 anni, sono stati sorpresi; stesso provvedimento per il titolare. Ancora, nel centro storico un esercente in vico Monteleone è stato multato per la vendita di alcolici a un sedicenne e, durante i controlli, sono stati individuati altri due locali in via Sant'Anna dei Lombardi che vendevano alcolici dopo mezzanotte. Le due attività rischiano la sospensione, tutti i minori sono stati riaffidati ai genitori.

Nell'ambito degli accertamenti, sei locali su 153 sono finiti nei guai per inosservanza all'ordinanza sindacale sia nella zona di Chiaia in vicoletto Belledonne sia nel centro storico in Calata Trinità Maggiore. I controlli sono poi continuati fino all'alba e hanno portato a compilare altri 46 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico, per la diffusione di musica senza autorizzazione e per lo sversamento illecito dei rifiuti. Sul fronte delle verifiche al codice della strada, 269 i controlli, 243 i verbali e 10 i sequestri oltre alla rimozione di 83 veicoli con i carri gru nelle zone più trafficate.