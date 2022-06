Movida a Napoli: dieci locali multati e due auto sequestrate

La polizia locale di Napoli ha effettuato una serie di controlli in orari serali e notturni presidiando i principali luoghi della movida cittadina e intensificando le verifiche su strada e nei confronti delle attività commerciali e di somministrazione.

Dai controlli di polizia amministrativa effettuati con particolare attenzione nelle zone interessate della seconda municipalità (Avvocata) e decima municipalità (Fuorigrotta-Bagnoli), su 44 esercizi commerciali controllati sono scaturite dieci sanzioni amministrative, per l’occupazione abusiva di suolo pubblico, per la diffusione di musica senza autorizzazione e per lo sversamento illecito dei rifiuti.

Sul fronte dei controlli di polizia atradale gli agenti rilevavano 41 infrazioni al codice della strada con il sequestro di due vetture e la rimozione di due veicoli per sosta irregolare. Sei le pattuglie automontate impegnate dalla polizia locale in piazza Garibaldi al fine di contrastare le criticità legate allo svolgimento dei mercatini abusivi. In totale sono stati diciotto gli operatori che hanno assicurato il presidio del territorio fino alle 24.