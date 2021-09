Movida scatenata ai quartieri spagnoli, i residenti: «Non ne possiamo più»

Musica a tutto volume, urla ed assembramenti come se il covid fosse già un brutto ricordo. Il “cuore pulsante” della movida ormai, dopo i baretti di Chiaia e via Aniello Falcone al Vomero, sembra essersi spostato ai Quartieri Spagnoli dove i fine settimana sono diventati un vero incubo per i residenti. Dove i più giovani affollano i vicoli a due passi da via Toledo, rendendo impossibile il passaggio dei residenti.

«Non c’è spazio per far cadere uno spillo - affermano esasperati i cittadini - e non riusciamo più a dormire. Ci sono feste e musica a tutto volume in ogni momento. Così non possiamo andare avanti. Non c’è sicurezza e purtroppo nemmeno tanti controlli. Non ne possiamo più. Gli stessi gestori non ci ascoltano e non si curano delle nostre richieste. Pubblichiamo ogni giorno video e testimonianze ma non servono a nulla. Siamo veramente disperati».