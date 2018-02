Messico, è caccia ai sequestratori: in fuga altri tre poliziotti sotto inchiesta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 27 Febbraio 2018, 22:57 - Ultimo aggiornamento: 27-02-2018 23:47

I cani specializzati nella ricerca di cadaveri continuano a setacciare tutte le aree impervie che circondano la città di Tecalitlan, dove Raffaele Russo, suo figlio Antonio e il nipote Vincenzo Cimmino, sono scomparsi dal 31 di gennaio; il segretario di Governo della regione messicana di Jalisco, Roberto López, spiega che non ci sono notizie circa la possibile morte dei tre napoletani e sostiene, con forza, che le ricerche proseguono nella speranza di ritrovarli sani e salvi al più presto. Anche se, con il passare dei giorni, le speranze si affievoliscono sempre più.Le indagini, però, proseguono con gran vigore. L’eco internazionale della sparizione dei tre napoletani, commercianti ambulanti di generatori elettrici, ha convinto il Governo del Messico a schierare sul terreno i suoi migliori uomini. Tre giorni fa sono stati arrestati quattro agenti della polizia locale di Tecalitlan, da ieri altri tre uomini sono ufficialmente colpiti da mandato d’arresto e sono ricercati: non sono stati diffusi i nomi dei nuovi agenti corrotti, si sospetta che nell’elenco possa esserci anche il comandante della polizia locale, Hugo Martínez Muñiz che si è reso irreperibile fin dal giorno in cui le indagini sono iniziate.