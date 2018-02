I tre napoletani spariti in Messico venduti a una banda per 43 euro: in campo Farnesina e servizi segreti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 26 Febbraio 2018, 06:47 - Ultimo aggiornamento: 26-02-2018 09:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla fine, da quei pochi spiragli di verità emerge uno scenario tragico. Raffaele Russo, 60 anni, suo figlio Antonio, 25, ed il nipote 29enne Vincenzo Cimmino sono stati «venduti», ceduti da un manipolo di poliziotti corrotti ad una banda di criminali. E, sulla scomparsa dei tre connazionali - risalente al 31 gennaio scorso - arrivano le prime conferme ufficiali a quello che «Il Mattino» aveva già anticipato da giorni.Il punto di svolta giunge al termine dell'ultima giornata convulsa di indagini partite tardivamente. Molte, e forse troppe le responsabilità - oltre a qualche censurabile assenza anche in casa nostra, in Italia - che ricadono oggi sulle autorità inquirenti chiamate a far luce su un caso gravissimo. E dunque ricapitoliamo. Gli ultimi aggiornamenti rilanciati dagli organi d'informazione e dalle agenzie di stampa (del caso si è interessato persino il «Los Angeles Time», titolando sul «Mistero che circonda la sparizione di tre italiani in Messico) sono quelli che seguono.I tre napoletani residenti nella zona del centro storico di piazza Mercato sarebbero stati «venduti» a una banda di criminali per una manciata di banconote. Quanto vale una vita in Messico? Niente. Se poi si tratta della esistenza di un extranjero, di un «gringo» americano o - meglio ancora - di un europeo, allora si arriva alla «plusvalenza»: 43 euro per ogni essere umano. Si diradano le nebbie su un caso che, però, continua a riservare ancora molti misteri.