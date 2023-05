Napoli: 15enne accoltellato di notte a via Toledo, fermato un coetaneo

Una ragazza contesa. Questo il motivo alla base del litigio sfociato nel ferimento di un quindicenne, la notte scorsa, nei pressi di Galleria Umberto. In poche ore la squadra mobile ha messo a segno un fermo di un minorenne, ritenuto responsabile del ferimento del 15enne (farà 15 anni ad agosto), primo dei due episodi che hanno visto vittime minori a Napoli, la notte scorsa. Ad essere fermato è il 14enne F.A., residente a Melito (classe 2009).

In sintesi, la polizia ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio e porto ingiustificato di oggetto atto ad offendere, un minorenne gravemente indiziato di tentato omicidio.

Le ferite inferte al proprio "rivale" erano drammatiche, ma la vittima è stata salvata dall'intervento dei medici del Pellegrini.

La misura precautelare è stata adottata dopo le indagini condotte dagli uomini della Squadra Mobile di Napoli in relazione all’accoltellamento di un suo coetaneo, classe 2008, giunto in disperate condizioni presso l’ospedale Vecchio Pellegrini; l’episodio è avvenuto nei pressi della Galleria Umberto I di Napoli. Come è noto, poche ore dopo, intorno alle quattro del mattino, un secondo minore è stato ferito alle gambe, sempre nei pressi di galleria Umberto. Ma torniamo al primo caso. Intorno alla mezzanotte, siamo nei pressi di Galleria Umberto. Viene ferito all'addome Ugo, un ragazzino incensurato, classe 2008, che abita in zona Pignasecca. Vittima di una brutale aggressione, viene condotta all'ospedale Pellegrini. Colpito all'esterno della saracinesca chiusa di un noto negozio di Galleria Umberto, probabilmente davanti a decine di persone. Decisivo l'intervento dei medici del Pellegrini, che hanno operato nella notte Ugo. Ora l'attenzione si concentra sul 14enne accusato di tentato omicidio e porto di oggetti atti ad offendere. Si tratta di un ragazzino che dovrà difendersi dall'accusa di aver ingaggiato una lite con un suo coetaneo nel pieno della movida del sabato notte. Verifiche da parte dei carabinieri, sul secondo episodio, quello che ha visto vittima un sedicenne, ferito alle gambe, sempre nei pressi di Galleria Umberto.