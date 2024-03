Casoria, accoltella il suocero, torna indietro e si scusa: arrestato

La vicenda è accaduta in una zona residenziale di Casoria, popolosa cittadina alle porte di Napoli.

Le famiglie alle spalle dei due giovani sposi non vanno per niente d’accordo. Le lancette che scandiscono il dramma prossimo a venire si fermano quando il papà, 31 anni e primo protagonista della storia, decide di portare la figlia dai propri genitori.

Inizia la lite e mamma e papà, con la bambina in auto, finiscono per insultarsi.

Sono sotto casa dei nonni paterni quando il 31enne, esausto, avvia l’auto e cede alle pressioni della donna.

Raggiunge gli altri nonni, i genitori della compagna, e chiede loro di riprendersi per sempre la figlia. I toni, come comprensibile, si accendono ulteriormente. Il 31enne va via.

In strada, l'uomo di 31 anni reagisce d’impeto e prende a pugni l’auto del cognato. Suocero e proprietario del veicolo lo raggiungono, nasce la rissa.



Una lotta due contro uno che avrebbe fatto pendere l’ago della bilancia in favore della maggioranza se non fosse stato per il supporto del coltello che il 31enne aveva in tasca. Cinque le coltellate inferte al suocero: addome, inguine, spalla e torace. Lo lascerà in una pozza di sangue, mentre il figlio chiede aiuto e compone il 112. Il giovane papà sale in auto, percorre poche centinaia di metri e poi cambia idea. Si rende conto di aver fatto una sciocchezza e torna indietro.

I carabinieri della stazione e della sezione radiomobile di Casoria lo troveranno lì, accovacciato vicino al suocero a cui aveva dedicato amichevoli parole di rassicurazione.

L’uomo è stato arrestato per tentato omicidio e sarà portato in carcere, in attesa di giudizio. La vittima è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Frattamaggiore ed è ancora in osservazione, non in pericolo di vita.