Napoli, 30enne accoltellato al petto: «Volevano rapinarmi, ho resistito»

Domenica 19 Maggio 2019, 14:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un 30enne è stato assistito in ospedale per una ferita all'addome ed è ora in prognosi riservata, sebbene non rischi la vita. Il giovane, originario di Ercolano, ha riferito alle forze dell’ordine di essere stato avvicinato da due individui che volevano rapinarlo e che, di fronte alla sua resistenza nel credergli soldi e cellulare, lo avrebbero accoltellato.La ferita riportata, certamente causata da una lama cone accertato dai medici, ha trapassato l'addome dal basso verso l'alto senza causare gravi lesioni agli organi interni ma rendendo necessario il ricovero della vittima, assistita all'ospedale San Giovanni Bosco.Gli investigatori indagano sulla vicenda e sui possibili riscontri del racconto fornito dal 30enne.