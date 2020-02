Enrico ha 7 anni ed insieme al suo amichetto Jamal, 8 anni, ha raccolto 107 firme. Lo ha fatto per chiedere al sindaco di Napoli, Luigi de Magistris e ai napoletani un impegno per usare meno plastica. Per convincere tutti ha anche deciso di scendere in piazza. E così, domani alle 11.30, sarà in piazza Municipio per lanciare il suo messaggio.

Le direttive del baby attivista sono chiare: «Fate un cartellone o portate un oggetto di plastica di cui potete fare a meno e dimostriamo che si può vivere senza plastica». Lui il cartellone lo ha già preparato e mette al bando una bottiglia di plastica. L'idea è quella di scattare una foto e di inviarla al sindaco di Napoli e di avviare, così, una vera e propria campagna di sensibilizzazione. Enrico a casa insieme alla sorellina gemella Giulia e ai suoi genitori già da tempo è attento a usare prodotti plastic free. Domani proverà a convincere anche gli altri.

