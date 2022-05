Napoli, accoltellato dopo la partita: 25enne trasportato al Cardarelli

Accoltellato al termine di una partita di calcetto. È successo poco dopo la mezzanotte a Napoli, nel quartiere Chiaiano. La vittima ha 25 anni, ed è stata curata al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli per ferite con oggetto da punta o taglio nella regione sacrale centrale e al fianco destro. Dimesso con una prognosi di 10 giorni. Secondo una sommaria ricostruzione, ancora da verificare, il ragazzo sarebbe stato aggredito in via Gaetano Quagliariello, non lontano dall'ospedale Monaldi, al termine di una partita di calcetto dopo la mezzanotte. Indagano i carabinieri della compagnia Vomero.

APPROFONDIMENTI LE REAZIONI Morto Ciriaco de Mita, il cordoglio del mondo politico ITALIA Ciriaco de Mita raccontato attraverso le foto del Mattino IL LUTTO Morto Ciriaco De Mita: fu premier e segretario Dc