Bottiglie lanciare contro il pullman ed il suo autista ad Agnano, nel corso dell’ennesima notte di violenza e di follia. Questo quanto accaduto ieri sera nel quartiere flegreo ai danni di un conducente dell’Anm che dopo aver fatto scendere alcuni ragazzini in via Pisciarelli, si è visto lanciare addosso bottiglie di The, ancora piene del loro contenuto.



Una scena di pura follia che lo stesso autista ha deciso di immortalare con un video, in cui mostra i danni e la sporcizia generata dall‘aggressione. Un episodio che chiarisce ancora una volta la facilità con cui i dipendenti dell’azienda napoletana per la mobilità, diventano oggetto di baby gang fuori controllo ed attive nei diversi quartieri della città.

«Bisogna educare i giovani alla legalità - commentano Marco Sansone del coordinamento regionale Usb e la consigliera della X Municpalità Edvige Mariani - ed al rispetto verso gli altri. Sono necessari più controlli ed un sistema di video sorveglianza che possa garantire, ad ogni ora del giorno e della notte, l’incolumità dei lavoratori che operano in condizioni di continua insicurezza».

