Venerdì 12 Gennaio 2018, 12:46 - Ultimo aggiornamento: 12-01-2018 12:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sette computer, un numero di pianole non ancora determinato e, probabilmente, altro materiale didattico. È in corso l'inventario per accertare con precisione l'ammontare del furto ai danni dell'istituto comprensivo Belvedere di vico Acitillo, al Vomero, svaligiato la notte scorsa. I ladri sono entrati da una finestra dopo aver scardinato una grata di protezione. Le indagini sono affidate ai carabinieri. Pochi giorni fa un raid analogo era avvenuto ai danni del Pansini, che si trova dall'altro lato dello stadio Collana, ad appena 350 metri dal Belvedere; non è escluso che dietro i due furti possa esserci la stessa banda di ladri.