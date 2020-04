Un'area di 4000 mq destinata ad un frutteto trasformata in discarica di rifiuti speciali. È quanto hanno scoperto gli agenti della polizia municipale, con la Polizia di Stato, nel Rione Amicizia, in via Lorenzo Giusso. L'indagine era partita a seguito di reiterati atti vandalici all'interno dell'Istituto scolastico «Ammaturo»: da qui è è stata individuata l'area di proprietà del demanio, precisamente del Ministero dei Lavori Pubblici, occupata abusivamente.

I responsabili, che sono stati identificati e denunciati, avevano messo in atto un cambio di destinazione d'uso dell'area registrata al catasto come frutteto, realizzando un sito di stoccaggio e raccolta di rifiuti speciali e di materiale ferroso dismesso, oltre ad una serie di manufatti adibiti a ricovero di cinque cavalli per i quali è stato tempestivamente richiesto l'intervento dell'Asl Veterinaria per la verifica dello stato di salute. Dagli accertamenti sono stati riscontrati allacci abusivi elettrici ed idrici utilizzati per un impianto frigorifero all'interno del quale sono stati rinvenuti e sequestrati prodotti ittici surgelati di dubbia provenienza ed in pessimo stato di conservazione.

