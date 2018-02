Napoli, si ritrova due ladre rom in casa mentre gioca coi figli: arrestate

Mercoledì 21 Febbraio 2018, 13:38 - Ultimo aggiornamento: 21-02-2018 14:23

Se le è ritrovate in casa, mentre era coi bambini. Avevano scassinato la porta e cercavano la camera da letto, miravano a gioielli e contanti. Quando lei ha urlato sono scappate, ma sono state rintracciate e bloccate poco dopo nel quartiere. Valentina Trejcovic, incensurata di 19 anni, e Cristina Nikolic, pregiudicata di 20 anni, entrambe residenti nel campo nomadi di Castel Volturno, sono state arrestate dai carabinieri di Bagnoli con l’accusa di tentato furto.I militari sono intervenuti dopo la segnalazione di una donna di 28 anni di via Cavalleggeri Aosta che, mentre era in casa coi figli, ha sentito dei rumori provenire dall’ingresso. È andata a controllare e ha sorpreso le due nomadi: una era rimasta sulla porta, l’altra era entrata in cucina. È riuscita a metterle in fuga e ha immediatamente chiamato i carabinieri. Le due sono state rintracciate poco dopo, riconosciute grazie alla descrizione della vittima. Al momento dell’arresto avevano addosso cacciaviti e pinze, che avevano usato per scassinare la serratura. Indagini sono in corso per appurare il coinvolgimento delle due giovani in altri furti avvenuti di recente a Bagnoli.Nei giorni scorsi alcuni cittadini avevano segnalato, col passaparola e tramite Facebook, la presenza di «due giovani rom ben vestite» che si aggiravano nei pressi di appartamenti che poi erano stati svaligiati.