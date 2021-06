Condannato a 18 anni di carcere, 66enne sorpreso in strada e arrestato

Durante il servizio di controllo del territorio, i Falchi della Squadra Mobile hanno fermato in via Pisacane Luigi Prisco, 66enne napoletano con precedenti di polizia, già destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il 26 maggio scorso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli poiché condannato a 18 anni e 6 mesi di reclusione per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti commessa nel 2000 a Napoli.