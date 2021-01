Napoli, tre topi d'appartamento catturati con ​due chiavi bulgare e il kit dello scasso

Su disposizione della centrale operativa i Nibbio dell’ufficio prevenzione generale sono intervenuti in via Loggia dei Pisani poiché un residente aveva segnalato dei rumori provenienti da un appartamento del condominio.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno sorpreso tre uomini nell’androne dell'edificio trovandoli in possesso di due chiavi bulgare, tipicamente utilizzate per perpetrare furti in abitazione, e arnesi atti allo scasso; inoltre, hanno accertato che i tre, poco prima, avevano divelto la serratura di un appartamento del condominio che era stato messo a soqquadro e nel quale avevano lasciato un piede di porco.

Romeo Cioffi, Massimo Avallone e Renato Elia, napoletani tra i 42 e i 68 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per tentato furto in abitazione.

