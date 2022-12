Napoli, scacco al clan Mazzarella; arrestati i vertici: «Pregiudicati costretti a pagare il racket al clan»

Nuovo colpo al clan camorristico Mazzarella. I poliziotti della Squadra mobile di Napoli e i Carabinieri del Comando provinciale di Napoli, con la collaborazione degli agenti della Polizia ferroviaria di Pisa, hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto disposto dalla Dda partenopea nei confronti di Michele Mazzarella, 44 anni, Ciro Mazzarella, 51 anni, e Salvatore Basile, 38 anni, ritenuti vertici del clan attivo in diversi quartieri del centro di Napoli e in alcuni comuni della provincia.

Michele e Ciro Mazzarella e Salvatore Barile sono ritenuti gravemente indiziati di associazione di tipo mafioso e accusati di aver promosso, organizzato e partecipato al cartello criminale radicato e considerato «egemone in numerosi quartieri della città di Napoli, nonché in vari comuni della provincia, tra cui i quartieri di Forcella, Maddalena, San Giovanni a Teduccio, Connolo, Case Nuove, Mercato, Porta Nolana, San Gaetani e i comuni di San Giorgio a Cremano, Portici, Pomigliano e Somma Vesuviana.



In particolare, Barile e Michele Mazzarella risultano «gravemente indiziati di diversi episodi estorsivi commessi in danno di pregiudicati costretti a pagare una quota estorsiva al clan per lo svolgimento delle attività illecite nei territori di "competenza criminale"».