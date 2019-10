Ospedali sotto attacco a Napoli, preso l'aggressore del primario al Loreto Mare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 07:00

I poliziotti lo hanno bloccato in un bar, a pochi passi dall'ospedale Loreto Mare dove aveva minacciato di uccidere un medico. Il 30enne napoletano che lunedì scorso aveva promesso al primario del pronto soccorso di infilzarlo con 28 coltellate, stava sorseggiando un caffè quando è stato accerchiato dagli agenti del Commissariato Vicaria. Il blitz è durato una manciata di istanti, durante i quali il ricercato non è riuscito a fuggire come invece era accaduto il giorno prima.