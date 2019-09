«Torno e ti do 28 coltellate», minacciato a Napoli il primario dell'ospedale Loreto Mare

Lunedì 30 Settembre 2019, 13:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Torno e ti do 28 coltellate». Con questa e altre gravi minacce un paziente giunto all'ospedale Loreto Mare ha aggredito verbalmente il primario.L'uomo si era presentato questa mattina al pronto soccorso per farsi levare dei punti di sutura che sosteneva riguardassero un precedente incidente stradale. Quando il 30enne napoletano è stato invitato ad attendere il proprio turno, è scattata l'aggressione con spintoni e insulti verso un medico e alcuni infermieri strattonati con violenza.A quel punto è intervenuto il primario in difesa del personale aggredito. «Ho tentato di calmare l'aggressore che ha scatenato la sua furia e ha minacciato di aspettarmi fuori l'ospedale per darmi 28 coltellate», racconta Alfredo Pietrolongo, il primario del pronto soccorso che ha allertato la polizia richiedendo l'intervento di una volante.Prima dell'arrivo degli agenti l'aggressore è riuscito a fuggire ma il personale sanitario ha sporto denuncia descrivendo dettagliatamente anche le fattezze del l'aggressore.