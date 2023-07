Napoli, sorpreso mentre consegnava cocaina: arrestato 36enne

Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, nell’ambito di servizi all’uopo predisposti, nel transitare in piazza San Francesco a Capuana hanno notato un uomo che, seduto su una panchina, stava consegnando un involucro ad un uomo in cambio di denaro.

Gli operatori, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso perpetrato dal soggetto, con non poche difficoltà, arrivando addirittura alla colluttazione, hanno bloccato il prevenuto, trovandolo in possesso di 9 dosi di cocaina e del corrispettivo in danaro, evidente provento dell’attività delittuosa appena perpetrata.

Pertanto, il 36enne, con precedenti specifici, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di traffico di sostanze stupefacenti, lesioni aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente.