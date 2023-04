Napoli, fugge all’alt a bordo di uno scooter e tenta di disfarsi di un pacchetto con la droga

Un sedicenne fugge all'alt a bordo di uno scooter e tenta di disfarsi di un pacchetto con la droga, ma viene denunciato. È successo la scorsa notte a Napoli, quando gli agenti dell'ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, in via delle Repubbliche Marinare, hanno notato due persone a bordo di uno scooter il cui conducente, alla loro vista, ha invertito il senso di marcia per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l'alt.

Ne è nato un inseguimento nel corso del quale il conducente si è disfatto di un pacchetto di sigarette fino a quando, giunti in via Bernardo Quaranta, i due sono stati raggiunti e bloccati. I poliziotti hanno trovato il conducente in possesso di 170 euro ed hanno rinvenuto, nel pacchetto di sigarette lanciato poco prima, quattro involucri del peso di circa 5 grammi di hashish; inoltre, hanno accertato che il giovane era sprovvisto di patente di guida.